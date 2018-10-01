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В Алматы почтили память Сергея Луганского
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел митинг, посвященный 100-летию прославленного героя-казахстанца Сергея Луганского, родившегося 1 октября 1918 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Цветы к бюсту Луганского возложили представители Совета ветеранов Алматы, внучка и правнучка С. Луганского, военнослужащие Алматинского регионального гарнизона и местныx органов военного управления Алматы.
«Каждый четвертый из Казахстана отправился на поле боя и половина из них не вернулись домой. Более 530 казахстанцев стали Героями Советского Союза, в том числе две славные казахские дочери Маншук Маметова и Алия Молдагулова, и четверо - дважды Героями, это - Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда и Иван Павлов. Мы обязаны помнить и чтить подвиг ветеранов. Наша молодежь должна гордиться своими предками и следовать их высокому примеру», - отметил заместитель начальника Департамента по делам обороны Алматы Рамиль Раxимжанов.
Одна из улиц Алматы носит имя Сергея Луганского.
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