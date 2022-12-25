Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В Алматы почтили память легендарного Кара майора

25 Декабря 2022, 20:19
В Алматы почтили память легендарного Кара майора

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие Десантно-штурмовых войск и 177-го отряда специального назначения установили мемориальную доску на стене дома, где жил герой войны в Афганистане Керимбаев Борис Тукенович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерста обороны Республики Казахстан.

Отдать дань памяти собрались родные и близкие Бориса Керимбаева, командование и личный состав Десантно-штурмовых войск, подразделения специального назначения, где он был первым командиром, курсанты Военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

У дома также собрались ветераны войны в Афганистане и молодое поколение казахстанцев – воспитанники республиканского движения «Жас сарбаз» и военно-патриотического клуба имени Кара майора. Специально на это мероприятие приехал из Узбекистана ветеран войны в Афганистане командир первого «мусульманского батальона» полковник Хабибджан Холбаев, участник штурма дворца Амина в 1979 году.

Митинг открыл командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев. Он рассказал о жизненном и военном пути Кара майора, его заслугах и бесценном военном опыте, которым Борис Керимбаев щедро делился с молодым поколением военнослужащих.

«Открывая эту мемориальную доску, я хочу сказать, что в каждой бригаде и каждом полку Десантно-штурмовых войск создан уголок памяти Кара майора. Когда приходят служить молодые солдаты их первым делом знакомят с его доблестным военным и жизненным путем», – отметил генерал-майор Алмаз Джумакеев.

Мероприятие завершилось возложением цветов и торжественным прохождением маршем под звуки военного оркестра.

Легендой Борис Керимбаев прослыл в ходе афганской кампании. В командировке в Афганистане он находился с 1981 по 1983 годы. Почти на протяжении года его «второй мусульманский батальон» вел ожесточенные бои с превосходящими силами моджахедов, удерживая стратегически важное Панджшерское ущелье. В результате успешных действий 177 отряда моджахеды были вынуждены прекратить боевые действия и заключить перемирие на этом важнейшем направлении.

О смерти легендарного Кара майора стало известно утром 12 февраля 2019 года.


Новости по теме
Чемпионат по рукопашному бою среди курсантов прошел в Алматы
В честь великого полководца Бауыржана Момышулы в Вооруженных силах провели челлендж
Более 850 новобранцев Вооруженных сил дали клятву на верность Родине
Теги:
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев поздравил участников чемпионата мира по шахматам в Алматы
Шоу к 50-летию Медеу: Известная фигуристка исполнила номер под песню Димаша Кудайбергена
Лучшие игроки планеты собрались на ЧМ по шахматам в Алматы
«Кайрат» в 17-й раз выиграл Кубок Казахстана по футзалу
Чемпионат по рукопашному бою среди курсантов прошел в Алматы
В честь великого полководца Бауыржана Момышулы в Вооруженных силах провели челлендж
Шахматный король Магнус Карлсен прибыл в Алматы на чемпионат мира
Батыр Джукембаев сделал признание после победы нокаутом
Новости партнеров
Популярное
1 Какие ценовые нарушения выявили в Акмолинской области
2 Семь объектов с созданием более тысячи рабочих мест введены в 2022 году в Акмолинской области
3 Свой пост покинул первый замакима Шымкента
4 Батыр Джукембаев нокаутировал соперника в главном бою в Алматы
5 Батыр Джукембаев сделал признание после победы нокаутом

Лента новостей