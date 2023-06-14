В Алматы, Петропавловске и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 14 июня ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Лишь в трех городах - Алматы, Петропавловске, ночью в Атырау - ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 14 июня на большей части Казахстана сохраняется погода преимущественно без осадков.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, в штормовое предупреждение объявили синоптики в большинстве регионов республики.