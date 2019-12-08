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В Алматы перекрыли улицу из-за подозрительной коробки
8 Декабря 2019 12:43
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы перекрыли улицу из-за подозрительной коробки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Поступил сигнал об обнаружении подозрительной коробки на пересечении улицы Саина и проспекта Толе би. В рамках первичных мер по реагированию на такого рода сообщения экстренными и оперативными службами города в первую очередь была обеспечена безопасность граждан: место происшествия оцеплено, транспортные средства патрульной полицией отведены по альтернативным маршрутам движения», - сообщили в полиции.
После осмотра специалистами подозрения и угрозы не подтвердились: коробка оказалась бесхозной.
В то же время, ДП города Алматы выражает признательность гражданам за их внимательность и осторожность.
Фото иллюстративное: ria57.ru
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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