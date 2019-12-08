+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: -3 °С
USD 384.97 EUR 427.12
RUB 6.04 CNY 54.75
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы перекрыли улицу из-за подозрительной коробки

8 Декабря 2019 12:43
Поделиться:
В Алматы перекрыли улицу из-за подозрительной коробки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы перекрыли улицу из-за подозрительной коробки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Во время сушки зерна погибла транспортёрщица в Акмолинской области
КЧС: Угрозы подтопления из-за порыва трубопровода в Риддере нет Трое сотрудников аэропорта получили огнестрельные ранения в Нур-Султане Девушку, снимавшую селфи, сбил поезд в Актобе

«Поступил сигнал об обнаружении подозрительной коробки на пересечении улицы Саина и проспекта Толе би. В рамках первичных мер по реагированию на такого рода сообщения экстренными и оперативными службами города в первую очередь была обеспечена безопасность граждан: место происшествия оцеплено, транспортные средства патрульной полицией отведены по альтернативным маршрутам движения», - сообщили в полиции.

После осмотра специалистами подозрения и угрозы не подтвердились: коробка оказалась бесхозной.

В то же время, ДП города Алматы выражает признательность гражданам за их внимательность и осторожность.

Фото иллюстративное: ria57.ru

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив