В Алматы перекрыли улицу из-за подозрительной коробки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы перекрыли улицу из-за подозрительной коробки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступил сигнал об обнаружении подозрительной коробки на пересечении улицы Саина и проспекта Толе би. В рамках первичных мер по реагированию на такого рода сообщения экстренными и оперативными службами города в первую очередь была обеспечена безопасность граждан: место происшествия оцеплено, транспортные средства патрульной полицией отведены по альтернативным маршрутам движения», - сообщили в полиции.

После осмотра специалистами подозрения и угрозы не подтвердились: коробка оказалась бесхозной.

В то же время, ДП города Алматы выражает признательность гражданам за их внимательность и осторожность.

Фото иллюстративное: ria57.ru