АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы перекроют проспект Суюнбая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проспект перекроют из-за дорожных работ.

«В связи с продолжением дорожных работ с 10 по 15 июня с 8:00 до 19:00 участок дороги по проспекту Суюнбая от проспекта Рыскулова до улицы Баянаульской будет временно частично перекрыт», - сообщили в пресс-службе управления городской мобильности города Алматы.

В управлении принесли свои извинения за предоставленные неудобства и попросили горожан корректировать свой маршрут заранее.



