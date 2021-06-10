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    09:28, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    В Алматы перекроют проспект Суюнбая

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы перекроют проспект Суюнбая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проспект перекроют из-за дорожных работ.

    «В связи с продолжением дорожных работ с 10 по 15 июня с 8:00 до 19:00 участок дороги по проспекту Суюнбая от проспекта Рыскулова до улицы Баянаульской будет временно частично перекрыт», - сообщили в пресс-службе управления городской мобильности города Алматы.

    В управлении принесли свои извинения за предоставленные неудобства и попросили горожан корректировать свой маршрут заранее.



    Теги:
    Дороги Транспорт Алматы
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