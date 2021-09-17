В Алматы перекроют перекресток в центре города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на выходные сегментно ограничат движение по южной стороне перекрестка Жарокова–Тимирязева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Движение автотранспорта по южной части перекрестка улиц Жарокова и Тимирязева будет сегментно перекрываться с 22-х часов 17 сентября до 6-ти часов 20 сентября.

«Ввод ограничений необходим для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции городской водопроводной сети, проходящей под этой частью перекрёстка вдоль улицы Тимирязева. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда названного уличного сегмента», - сообщили в ГКП «Алматы су».