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    10:57, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Алматы перекроют перекресток в центре города

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на выходные сегментно ограничат движение по южной стороне перекрестка Жарокова–Тимирязева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Движение автотранспорта по южной части перекрестка улиц Жарокова и Тимирязева будет сегментно перекрываться с 22-х часов 17 сентября до 6-ти часов 20 сентября.

    «Ввод ограничений необходим для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции городской водопроводной сети, проходящей под этой частью перекрёстка вдоль улицы Тимирязева. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда названного уличного сегмента», - сообщили в ГКП «Алматы су».

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