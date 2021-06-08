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    23:12, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    В Алматы перекроют движение по улице Курмангазы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы временно перекроют движение по улице Курмангазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи с дорожными работами 8 июня с 8.00 до 19.00 участок дороги по улице Курмангазы от улицы Байтурсынова до улицы Масанчи будет полностью перекрыт.

    Троллейбусы будут поворачивать с улицы Байтурсынова на улицу Курмангазы.

    «В схему маршрута №9 на 8 июня временно будут внесены следующие изменения: Байтурсынова (север) - Сатпаева (восток) - Сейфуллина (север) - Кабанбай батыра (восток) и далее по маршруту. В обратном направлении улице Кабанбай батыра (запад) - Наурызбай батыра (юг) - Абая (запад) - Байтурсынова (юг) и далее по маршруту», - сообщили в управлении городской мобильности.

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