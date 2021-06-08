В Алматы перекроют движение по улице Курмангазы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы временно перекроют движение по улице Курмангазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с дорожными работами 8 июня с 8.00 до 19.00 участок дороги по улице Курмангазы от улицы Байтурсынова до улицы Масанчи будет полностью перекрыт.

Троллейбусы будут поворачивать с улицы Байтурсынова на улицу Курмангазы.

«В схему маршрута №9 на 8 июня временно будут внесены следующие изменения: Байтурсынова (север) - Сатпаева (восток) - Сейфуллина (север) - Кабанбай батыра (восток) и далее по маршруту. В обратном направлении улице Кабанбай батыра (запад) - Наурызбай батыра (юг) - Абая (запад) - Байтурсынова (юг) и далее по маршруту», - сообщили в управлении городской мобильности.