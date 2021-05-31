РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:36, 31 Май 2021 | GMT +6

    В Алматы перекроют движение по проспекту аль-Фараби

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на время перекроют движение автотранспорта по проспекту аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Перекроют проезд из-за замены дорожного полотна.

    «В рамках ремонта с заменой полотна дороги на всю ширину проезжей части по проспекту аль-Фараби от проспекта Достык до реки Жарбулак будет частично перекрыто движение в обоих направления по проспекту Аль-Фараби в дневное и ночное время с 1 июня по 10 июня 2021 года», - говорится в сообщении управления городской мобильности Алматы.

    В управлении принесли свои извинения и попросили горожан воздержаться в этот период от поездок на данном участке.


    Теги:
    Транспорт Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Сегодня, 17:00
    Италия вплотную займется мигрантами, притворяющимися детьми
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!