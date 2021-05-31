В Алматы перекроют движение по проспекту аль-Фараби

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на время перекроют движение автотранспорта по проспекту аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перекроют проезд из-за замены дорожного полотна.

«В рамках ремонта с заменой полотна дороги на всю ширину проезжей части по проспекту аль-Фараби от проспекта Достык до реки Жарбулак будет частично перекрыто движение в обоих направления по проспекту Аль-Фараби в дневное и ночное время с 1 июня по 10 июня 2021 года», - говорится в сообщении управления городской мобильности Алматы.

В управлении принесли свои извинения и попросили горожан воздержаться в этот период от поездок на данном участке.