В Алматы озвучили имена главных номинантов премии «Алтын жүрек»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стали известны имена 36 кандидатов по 12 номинациям главной премии в области благотворительности «Алтын жүрек». Об этом сообщили в оргкомитете премии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в этом году поступило около 300 заявок. По словам организаторов, уже стало хорошей традицией говорить «спасибо» всем неравнодушным и отзывчивым людям, добрые дела которых являются примером доброты и сострадания в любом развитом обществе. Так, уже на протяжении двенадцати лет, организаторы премии наблюдают за добрыми делами казахстанцев по всей стране, а специальный организационный комитет принимает и рассматривает заявки участников, проверяет полученные документы на подлинность.

В этом году в течение пяти месяцев на сайт премии altynzhurek.kz поступали заявки со всех уголгов Казахстана, что доказывает социальную значимость премии. Таким образом благотворительность может развиваться, а меценатсво процветать, считают организаторы премии.

«Каждый год организационный комитет становится свидетелем множества добрых дел. Это не может радовать! Ведь, благотворители проделывают колоссальную работу, которая направлена в помощь всем уязвимым слоям населения. Им небезразличны чужие беды, они находят время и силы, чтобы протянуть руку помощи. А мы в свою очередь не устаем их благодарить!» - делится координатор премии Гульзат Сахова.

Таким образом, в этом году на заседании экспертного и общественного совета жюри было выделено 36 имен в следующих номинациях: «За помощь детям-сиротам», «За поддержку образования», «За заботу об инвалидах», «За поддержку в развитии спорта», «За заботу о ветеранах», «Меценат года», «Информационный благотворитель», «Благотворитель года», «Организация года», «За вклад в развитие здравоохранения», «За вклад в развитие Казахстана» (для иностранных граждан), «За вклад в охрану окружающей среды».

О значимости этого большого события рассказал один из жюри экспертного совета американский учёный-медик, член американской Ассоциации Здравоохранения Алмаз Шарман.

«В этом году впервые узнал о премии «Алтын Жүрек» и мне посчастливилось окунуться в его многолетнюю историю. Это очень благородный проект, в котором нуждается общество. Мне удалось рассмотреть все номинации, и считаю, что в области здравоохранения проделывалась похвальная благотворительная работа, которая стоит внимания организационного комитета премии и общественности», - высказался Алмаз Шарман.

В этом году в состав жюри вошли известные казахстанские общественные, культурные деятели, представители СМИ: политолог Расул Жумалы, кинорежиссер Катерина Суворова, генеральный директор «Mary Kay Kazakhstan» Константин Кулинич, бизнес-леди, общественный деятель, автор благотворительных проектов Виктория Моминбаева, руководитель ОФ «EcoKultura», гражданский активист, социолог Алеся Нугаева и другие.

Члены жюри единогласно отметили о важности популяризации премии, что позволит развивать благотворительность на новом уровне. Своими наблюдениями поделился известный политолог Расул Жумалы:

«Алтын Жүрек - очень нужная и своевременная инициатива по поощрению неравнодушных люлей в рыночные времена, когда господствуют материальные ценности. Эти люди находят время, возможности, разыскивают средства и помогают нуждающимся людям, детям, ветеранам, вносят вклад в образовательную сферу. Становится очень важным популяризовывать и культивировать именно человечность, благородство и благотворительность в обществе, воспитывать его в правильном русле».

Имена лауреатов объявят на ежегодной торжественной церемонии, которая состоится 27 октября в ГАТОБ имени Абая с участием звезд казахстанской эстрады, общественных деятелей и экспертов.

36 главных номинантов XII национальной общественной премии «Алтын жүрек»

1. «За вклад в развитие РК»

1. Ювелирный бренд «Damiani» (Италия)

2.Ольга Батутина и Илья Байбулатов (Москва, РФ)

3. Виктория Акатьева-Костылева (Санкт-Петербург, РФ)

2. «За поддержку образования»

1. Ельдар Абдразаков (Алматы)

2. Асылбек Кожахметов (Алматы)

3. Samsung Electronics Central Eurasia (Алматы)

3. «За вклад в здравоохранение»

1. Роза Алимханова (Караганда)

2. Айнур Тажина (Астана)

3. Имангазы Ибатулы (Атырау)

4. «За заботу о ветеранах»

1. АО Транснациональная компания «Казхром» (Актобе)

2. Сейдахмет Калтаев (Жамбылская обл, Тараз)

3. Сырым Пердебаев (Карагандинская обл, Приозерск)

5. «Организация года»

1. БФ «Харекет» (Алматы)

2. ОФ «Дети Рисуют Мир» (Алматы)

3. АО «Рахат» (Алматы)

6. «Информационный благотворитель»

1. Новостной портал «Tengrinews» (Алматы)

2. Телеканал «КТК» (Алматы)

3. Медицинский портал «www.bestdoctor.kz» (Астана)

7. «Меценат года»

1. Алпамыс Шаримов (Уральск)

2. Багдат Самидинова (Алматы)

3. Сергей Глушков (ВКО, Шемонаихинский район, поселок Первомайский)

8. «За поддержку и развитие спорта»

1. Марат Итегулов (Актобе)

2. Александр Винокуров (Алматы)

3. Арман Машимов (ВКО, Семей)

9. «За вклад в охрану окружающей среды»

1. Айжан Скакова (Алматы)

2. Экологический проект «Тазалык» (Алматы)

3. Компания «Теле 2 Казахстан» (Алматы)

10. «За помощь детям-сиротам»

1. Анар Ахметцина (Актюбинская обл, поселок Кенкияк)

2. Андрей Савчук (Астана)

3. Гульнар Кабылбекова (Алматинская обл, Уштобе)

11. «Благотворитель года»

1. Булат Утемуратов (Алматы)

2. Александр Касицын (Павлодар)

3. Кайрат Кудайбергенов (Алматы)

12. «За заботу о людях с ограниченными возможностями»

1. Корпоративный фонд «Смелость быть первым» (Алматы)

2. Нуржан Альжанова (Алматы)

3. АО «Шинхан Банк Казахстан» (Алматы)