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    В Алматы ожидают высокую явку на предстоящих выборах

    10 Февраля 2023, 23:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова на брифинге в региональной службе коммуникаций ответила, почему в городе на выборах наблюдается низкая явка избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это часто задаваемый вопрос. Здесь есть несколько факторов. У нас огромный мегаполис, и количество избирателей очень большое. Количество избирателей, которые к нам приходят на выборы, иногда сопоставимо с численностью избирателей в целом отдельной области. Это тоже немаловажный фактор. Здесь также нужно более активно работать кандидатам, которые будут зарегистрированы, войдут в бюллетени. Мы думаем, что в этот раз явка будет повыше», - ответила она.

    Спикер заметила, что большой интерес вызывает одномандатные округа.

    «Там выдвигаются конкретные личности, узнаваемые в стране. Мы считаем, что это будет дополнительным стимулом для избирателей в день голосования прийти», - добавила она.

    Напомним, 19 марта в Казахстане пройдут внеочередные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Мажилис Выборы Маслихат ЦИК
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