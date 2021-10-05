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    09:25, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Алматы ожидается первый снег

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По прогнозу синоптиков, 6 октября в Алматы ожидаются осадки в виде дождя и снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По прогнозу синоптиков, в течение нескольких дней большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона, который принесет прекращение осадков и дальнейшее понижение температуры воздуха. А погоду северных, восточных и юго-восточных регионов Казахстана обусловит уходящий циклон - пройдут осадки в виде дождя и снега, 6 октября в горных районах сильные осадки.

    «С осадками ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ночью на западе РК температура воздуха понизится до 0-5 мороза, на северо-западе, севере и в центре до 5-10 мороза, на востоке до 3-11 мороза. На югах же в ночные часы на большей части территории ожидаются заморозки 1-6 градусов»,- сообщили метеорологи.

    В горных районах Алматинской области ожидается туман.

    «На 5 октября в Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 13-15 тепла. 6 октября переменная облачность, осадки пройдут ночью в виде сильного дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Ночью будет 0-2, днем 4-6 тепла. 7 октября погода облачная, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла», - сообщили в РГП «Казгидромет».


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