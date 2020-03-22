В Алматы отсрочили период оплаты за вывоз мусора

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи с карантином физическим и юридическим лицам отсрочили период оплаты за вывоз твердых бытовых отходов, передает МИА «Казинформ».

В ходе брифинга председатель правления АО «Тартып» Нурлан Байтуреев рассказал о реализации инициативы акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева по отсрочке для алматинцев платежей за услуги по вывозу мусора.

«Учитывая временную остановку деятельности МСБ и некоторых секторов бизнеса, по инициативе акима города Алматы нами принято решение предоставить отсрочку юридическим, а также физическим лицам, имеющим затруднённые финансовые положения, по оплате услуг по вывозу ТБО за апрель-март до конца года», — сказал спикер.

Напомним, с 22 марта потребитель, оказавшийся в затруднительном материальном положении в карантинных условиях, может обратиться по телефону или через электронные сайты в расчетный отдел поставщика услуг и оформить отсрочку платежей за март и апрель до конца года.

Отсрочка по платежам предоставляется только физическим лицам по услугам водоснабжения и канализации (ГКП «Алматы Су»), отопления и горячего водоснабжения (ТОО «Алматинские тепловые сети»), электроэнергии (ТОО «Алматыэнергосбыт»), газоснабжения (АО АлПФ «Казтрансгаз-Аймак»), телефонной связи (РДТ «Алматытелеком»).

Вместе с тем коммунальщики отметили, что в соответствии с законодательством РК счета за потребленные комуслуги будут выставляться в обычном порядке. В ведомстве уточнили, что в период карантина отключение от электричества, воды, тепла, газа и телефонной связи населения, имеющего задолженность за комуслуги, не планируется.

В Алматыэнергосбыт рассказали о том, как оформить отсрочку на оплату электроэнергии до конца года.

Ранее в Алматы рассказали, как будет выстроена работа по вывозу мусора из города на время карантина.

На настоящее время, в стране зарегистрировано 57 случаев коронавируса: выявлен еще один заболевший в Алматы.

Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин . В 00:00 часов 22 марта Нур-Султан и Алматы полностью закрыли на карантин.

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.

Все новости по ситуации с коронавирусом в РК читайте здесь.







