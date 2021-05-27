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    10:56, 27 Май 2021 | GMT +6

    В Алматы отмечается стабилизация по ситуации с КВИ – Жандарбек Бекшин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За последнюю неделю мая в Алматы отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эпидемиологическая ситуация в Алматы все еще остается напряженной, в матрице оценки эпидемиологической ситуации РК на 26 мая город Алматы находится в «красной» зоне. С регистрацией мутированных штаммов до 84%. За последнюю неделю мая отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации со снижением от 700 случаев в апреле месяце до 290-300 случаев за истекшие сутки», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций Жандарбек Бекшин.

    По его словам, за прошедшие сутки зарегистрировано 290 случаев, суточный прирост снизился в 3 раза с 1,2% в начале месяца до 0,4%, а показатель заболеваемости за последние 7 дней снизился на 7,7% с показателя 160,0 до 147,6.

    Также замедлилось увеличение симптомных больных к середине мая с ощутимым снижением на 10% к концу месяца с 98% до 88%. При этом регистрация бессимптомных форм КВИ возросла до 12%.


    Теги:
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