В Алматы отмечается стабилизация по ситуации с КВИ – Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За последнюю неделю мая в Алматы отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация в Алматы все еще остается напряженной, в матрице оценки эпидемиологической ситуации РК на 26 мая город Алматы находится в «красной» зоне. С регистрацией мутированных штаммов до 84%. За последнюю неделю мая отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации со снижением от 700 случаев в апреле месяце до 290-300 случаев за истекшие сутки», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций Жандарбек Бекшин.

По его словам, за прошедшие сутки зарегистрировано 290 случаев, суточный прирост снизился в 3 раза с 1,2% в начале месяца до 0,4%, а показатель заболеваемости за последние 7 дней снизился на 7,7% с показателя 160,0 до 147,6.

Также замедлилось увеличение симптомных больных к середине мая с ощутимым снижением на 10% к концу месяца с 98% до 88%. При этом регистрация бессимптомных форм КВИ возросла до 12%.