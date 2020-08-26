В Алматы открылся магазин, где многодетные мамы могут реализовать собственную продукцию
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы открылся магазин Isker ana, проект реализован в рамках социальной ответственности бизнеса. В магазине выставлена продукция, выполненная многодетными матерями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Вся продукция изготавливается в учебном центре Іскер ана, который действует на базе Центра «Бақытты отбасы». В центре размещены швейная и войлочная мастерские, проводятся обучающие курсы по вышивке, курак-корпе, вязанию крючком, пошиву национальной одежды.
В учебном центре матери из многодетных и малообеспеченных семей, женщины с ограниченными возможностями проходят обучающие курсы по бизнесу и маркетингу.
Всего в текущем году в Алматы в рамках реализации программы продуктивной занятости «Еңбек» 117 многодетным и 574 малообеспеченным матерям были выданы гранты до 200 МРП для открытия собственного бизнеса и реализации бизнес-идей.
Магазин находится по адресу: проспект Суюнбая, дом 263.
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