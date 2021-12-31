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В Алматы открылся клуб для киберспортсменов «Ар Намыс»

31 Декабря 2021 13:40
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В Алматы открылся клуб для киберспортсменов «Ар Намыс»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 30 декабря при поддержке Управления креативных индустрий акимата города компания «Ruh Entertainment» и депутат городского маслихата Алматы Кайрат Кудайберген провели презентацию новой киберспортивной организации в Казахстане под названием Ar Namys в дисциплине мобильной игры - PUBG mobile, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК г.Алматы.

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PUBG mobile - игра на мобильных устройствах является одной из самых популярных в мире.

В ходе мероприятия презентован первый состав команды, куда вошли уже известные киберспортсмены, которые будут представлять нашу страну на чемпионатах Европы и мира. Со всеми участниками команды подписаны профессиональные контракты, и им выданы самые современные гаджеты. Как известно, с 2018 года киберспорт признан официальным видом спорта в Казахстане.

«У нас большие цели. Мы сделаем все возможное, чтобы занимать самые высокие места на международных турнирах. Наша команда состоит из лучших игроков», - сказал один из основателей новой команды Кайрат Кудайберген.

«Киберспорт стремительно развивается во всем мире. И наша задача - поддержать нашу молодёжь, которая показывает отличные результаты на международных турнирах и занять своё место на карте мирового киберспорта. С этой целью мы включили киберспорт в стратегию развития креативной экономики Алматы как одну из перспективных индустрий. В планах оказать киберспорту системную поддержку и организацию различных турниров. Это также популяризирует Алматы как молодежный креативный город», - сказал советник акима города Алматы по креативной экономике Эрнар Курмашев.

Следует отметить, согласно Стратегии развития «Алматы-2050», в экономике города планируется реализовать структурный маневр в сторону развития креативной экономики. Отмечено, что мегаполис постоянно интегрирует в себя креативных, талантливых и уникальных людей с нестандартным мышлением, а наличие современных цифровых инструментов умножает динамику роста экономики города.


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#Алматы   #Интернет   #Акимат   #Спорт  
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