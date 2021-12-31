В Алматы открылся клуб для киберспортсменов «Ар Намыс»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 30 декабря при поддержке Управления креативных индустрий акимата города компания «Ruh Entertainment» и депутат городского маслихата Алматы Кайрат Кудайберген провели презентацию новой киберспортивной организации в Казахстане под названием Ar Namys в дисциплине мобильной игры - PUBG mobile, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК г.Алматы.
PUBG mobile - игра на мобильных устройствах является одной из самых популярных в мире.
В ходе мероприятия презентован первый состав команды, куда вошли уже известные киберспортсмены, которые будут представлять нашу страну на чемпионатах Европы и мира. Со всеми участниками команды подписаны профессиональные контракты, и им выданы самые современные гаджеты. Как известно, с 2018 года киберспорт признан официальным видом спорта в Казахстане.
«У нас большие цели. Мы сделаем все возможное, чтобы занимать самые высокие места на международных турнирах. Наша команда состоит из лучших игроков», - сказал один из основателей новой команды Кайрат Кудайберген.
«Киберспорт стремительно развивается во всем мире. И наша задача - поддержать нашу молодёжь, которая показывает отличные результаты на международных турнирах и занять своё место на карте мирового киберспорта. С этой целью мы включили киберспорт в стратегию развития креативной экономики Алматы как одну из перспективных индустрий. В планах оказать киберспорту системную поддержку и организацию различных турниров. Это также популяризирует Алматы как молодежный креативный город», - сказал советник акима города Алматы по креативной экономике Эрнар Курмашев.
Следует отметить, согласно Стратегии развития «Алматы-2050», в экономике города планируется реализовать структурный маневр в сторону развития креативной экономики. Отмечено, что мегаполис постоянно интегрирует в себя креативных, талантливых и уникальных людей с нестандартным мышлением, а наличие современных цифровых инструментов умножает динамику роста экономики города.
- К строительству велодорожек приступят в Актобе
- КХЛ сообщила о переносе восьми матчей в предстоящем году
- Без бюджетных средств украсили Петропавловск к Новому году
- Как будут работать автобусы и метро на выходных в Алматы
- Ученый призвал алматинцев обновить защиту и ревакцинироваться
- Коммунальные службы Алматы будут работать в усиленном режиме во время праздников
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана