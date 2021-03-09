В Алматы открыли мемориальную доску Болатхану Тайжану

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8 марта состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь государственного и общественного деятеля Болатхана Тайжана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мемориальная доска появилась на доме по адресу проспект Сейфуллина, 546. В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Ержан Бабакумаров, супруга и сын Болатхана Тайжана, профессор М. Сулейменов, дипломат Х. Омаров, проректор КазНТУ им. Сатпаева У. Сыдыков, руководитель представительства МИД РК Е. Искаков.

Заместитель акима Ержан Бабакумаров сказал о важной роли общественного деятеля Болатхана Кулжановича в формировании и решении политических вопросов нашего общества и о высокой оценке государством его заслуг. Так, в Алматы есть улица имени Болатхана Тайжана. В целях дальнейшего увековечивания его памяти была открыта мемориальная доска. Ведь после долгих лет службы чрезвычайным и полномочным послом Болатхан Тайжан жил в Алматы.



