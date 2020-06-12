В Алматы открылась седьмая лаборатория для проведения скрининга на COVID-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял участие в открытии на территории КЦДС «Атакент» модульного лабораторного комплекса для проведения быстрого и высокоточного ПЦР-скрининга на коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение акимата в Telegram.

В лаборатории, безвозмездно переданной городу Фондом Б. Утемуратова, будет проводиться бесплатный скрининг безработных; членов малоимущих и многодетных семей; людей с ограниченными возможностями; пациентов при плановой госпитализации в стационар; пациентов старше 50 лет, состоящих на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Также будут проходить проверку задействованные в противоэпидемических мероприятиях сотрудники акиматов, волонтеры и активисты, патрульные и лица, находящиеся в домах престарелых, интернатных и прочих специализированных учреждениях; сотрудники дошкольных учреждений.

«Больший охват даст возможность держать эпидемиологическую ситуацию под контролем, чтобы не допустить резкой вспышки и массового заражения коронавирусом», — подчеркнул аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Лаборатория оснащена для проведения всего цикла ПЦР-анализа. Весь комплекс состоит из 42 наименований высокотехнологичного оборудования и наборов инструментов для забора, хранения и маркировки биологического материала, проведения исследования методом ПЦР.

Мощность лаборатории составляет 1000 анализов в день с потенциалом увеличения до 5000. Фонд укомплектовал лабораторию наборами необходимых реагентов для проведения 30 тыс. тестов для немедленного запуска. Для работы в лаборатории привлечены 16 лаборантов Национального центра экспертизы, которые будут работать в две смены по восемь человек.

Данная лаборатория стала седьмой по счету. До сегодняшнего дня в Алматы действовало шесть лабораторий: НЦЭ, ЦРЛ, НПЦСЭЭиМ, MPKQ, ГорСПИД, КДЛ «Олимп». Также были открыты два передвижных приемных пункта.