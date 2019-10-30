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В Алматы откроют Центр аль-Фараби

30 Октября 2019 14:44
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В Алматы откроют Центр аль-Фараби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматы откроют Центр аль-Фараби. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, выступая на заседании государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая и 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Было отмечено, что официальная церемония празднования юбилейного года начнется в январе 2020 года с международной презентации Центра аль-Фараби в КазНУ им. аль- Фараби.

В столице Казахстана под эгидой ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ и ИСЕСКО будет проведен Международный научный симпозиум «Аль-Фараби и мировая цивилизация» с приглашением ведущих отечественных и зарубежных ученых, руководителей вузов.

В Туркестанской области будет организован арт-фестиваль, сопровождаемый ярмарками ремесленников, соревнованиями по национальным играм и праздничными концертами.

В рамках празднования юбилея аль-Фараби в Париже под эгидой ЮНЕСКО планируется проведение международной конференции с участием ведущих мировых экспертов в области гуманитарного знания.

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Ключевые слова: Правительство РК, Алматы, аль-Фараби, Кокпар,
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Автор:

Серик Сабеков

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