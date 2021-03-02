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    18:07, 01 Март 2021 | GMT +6

    В Алматы откроется памятник медикам, боровшимся с КВИ

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял участие в установке камня, на месте которого откроется монумент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем аккаунте в Instagram Б. Сагинтаев отметил, что памятник станет символом благодарности медработникам.

    «Сегодня с представителями медицинского и писательского сообщества Алматы установили камень в основание памятника врачам. Монумент станет данью памяти и знаком благодарности всем медработникам, боровшимся с пандемией КВИ. Также в их честь высажена сосновая аллея», - написал аким Алматы Б. Сагинтаев.

    Памятник будет открыт на алее возле КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. Здесь же высажено 20 саженцев сосны.

    В поддержку установки памятника на торжественной церемонии высказались председатель Союза писателей Казахстана У. Есдаулет, председатель Совета общественного согласия АНК Алматы А. Шардинов, поэт А. Елгезек, врач ГКБ №7 Ж. Шерияздан.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акимат Алматы
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