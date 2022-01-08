НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Уполномоченной по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин 5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым.

7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи боролись за его жизнь. В одной из взрослых больниц находится его отец.

Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики.

«Я обращаюсь к родителям и ко всем взрослым - пожалуйста, берегите детей! Берегите себя, ведь ваши дети нуждаются в вас. Оставайтесь дома! Не подходите к окнам! Не оставляйте детей одних!», - подчеркнула Аружан Саин.

