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    15:37, 08 Январь 2022 | GMT +6

    В Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Уполномоченной по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин 5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым.

    7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи боролись за его жизнь. В одной из взрослых больниц находится его отец.

    Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики.

    «Я обращаюсь к родителям и ко всем взрослым - пожалуйста, берегите детей! Берегите себя, ведь ваши дети нуждаются в вас. Оставайтесь дома! Не подходите к окнам! Не оставляйте детей одних!», - подчеркнула Аружан Саин.


    Теги:
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