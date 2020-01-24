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В Алматы освещение получили более 320 улиц
24 Января 2020 15:20
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проведены работы по освещению более 320 ранее не освещаемых улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Кроме того, по данным акимата за прошлый год построено 587 км. инженерных сетей, это 287 км канализации, 150 км. электрического провода, проложено 20 км. теплосети и 130 км. газа. Завершено строительство 73 км. дорог, реконструировано 47 км. арыков.
В рамках госбюджета было обустроено более 670 дворов (около 300 тысяч жителей), введено 2,1 млн кв. м жилья. Проведены работы по освещению более 320 ранее не освещаемых улиц, что составило новых 8,4 тысяч светоточек.
Ключевые слова: Алматы,
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