В Алматы освещение получили более 320 улиц

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проведены работы по освещению более 320 ранее не освещаемых улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме того, по данным акимата за прошлый год построено 587 км. инженерных сетей, это 287 км канализации, 150 км. электрического провода, проложено 20 км. теплосети и 130 км. газа. Завершено строительство 73 км. дорог, реконструировано 47 км. арыков.

В рамках госбюджета было обустроено более 670 дворов (около 300 тысяч жителей), введено 2,1 млн кв. м жилья. Проведены работы по освещению более 320 ранее не освещаемых улиц, что составило новых 8,4 тысяч светоточек.