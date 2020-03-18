В Алматы осудили сотрудников департамента госдоходов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по городу Алматы ранее завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела учета и контроля ведения лицевых счетов ДГД по Алматы Кадировой А., ведущего специалиста ДГД по г.Алматы Илимовой А., директора ТОО «LazzaraGroup» Турдиевой М. и Талысбаева Т. по фактам злоупотребления должностными полномочиями и мошенничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Кадирова подозревалась в злоупотреблении должностными полномочиями при подстрекательстве Илимовой и Талысбаева путем незаконного уменьшения сумм таможенных платежей и налогов в лицевых счетах ряда участников ВЭД, повлекшее уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов на общую сумму 541 178 263 тенге. 10 марта т.г. приговором Медеуского районного суда №2 г.Алматы Кадирова, Илимова и Талысбаев осуждены к 4 годам ограничения свободы. Тем же приговором за организацию злоупотребления должностными полномочиями указанным лицам и мошенничество в особо крупных размерах Турдиева осуждена к 5 годам лишения свободы», - говорится в распространенном сообщении ведомства.

Осужденные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.