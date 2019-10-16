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вчера 22:52
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вчера 19:29
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вчера 18:58
В Алматы осудили главного специалиста управления градостроительного контроля
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный специалист управления градостроительного контроля Алматы осужден за покушение на мошенничество в крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции по г. Алматы.
1,6 млн тенге штрафа заплатит за взяточничество экс-руководитель отдела ветеринарии Усть-Каменогорска
Антикоррупционной службой Алматы ранее окончено досудебное расследование в отношении главного специалиста КГУ «Управление градостроительного контроля Алматы» Д.Е. Сейсембекова, который подозревался в мошенничестве, совершенном в крупном размере.
Он был изобличен при получении денежных средств в сумме 2 600 000 тенге от индивидуального предпринимателя, за неосуществление сбора материала в суд по сносу незаконного строения, а также для беспрепятственного ведения коммерции на незаконном строении.
15 октября приговором Алмалинского районного суда Алматы Д.Е. Сейсембеков признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере и ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности или заниматься определенной деятельностью на протяжении 5 лет.
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