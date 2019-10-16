+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 17 °С
USD 389.59 EUR 429.06
RUB 6.05 CNY 55.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы осудили главного специалиста управления градостроительного контроля

16 Октября 2019 13:48
Поделиться:
В Алматы осудили главного специалиста управления градостроительного контроля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный специалист управления градостроительного контроля Алматы осужден за покушение на мошенничество в крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции по г. Алматы.

Новости по теме

1,6 млн тенге штрафа заплатит за взяточничество экс-руководитель отдела ветеринарии Усть-Каменогорска
Казахстан присоединился к Группе государств против  коррупции Взятка в виде кондиционера – замруководителя управления подозревают в коррупции в Мангистау Заведующую детсадом подозревают в получении взятки в Туркестанской области

Антикоррупционной службой Алматы ранее окончено досудебное расследование в отношении главного специалиста КГУ «Управление градостроительного контроля Алматы» Д.Е. Сейсембекова, который подозревался в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Он был изобличен при получении денежных средств в сумме 2 600 000 тенге от индивидуального предпринимателя, за неосуществление сбора материала в суд по сносу незаконного строения, а также для беспрепятственного ведения коммерции на незаконном строении.

15 октября приговором Алмалинского районного суда Алматы Д.Е. Сейсембеков признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере и ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности или заниматься определенной деятельностью на протяжении 5 лет.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Коррупция, Другие государственные органы,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив