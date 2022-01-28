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В Алматы осудили главного бухгалтера ГККП «Дом школьника № 3»

28 Января 2022 17:15
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В Алматы осудили главного бухгалтера ГККП «Дом школьника № 3»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Территориальным Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера ГККП «Дом школьника № 3» Управления образования города Алматы Офицеровой Е.Л., по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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В ходе следствия установлено, что главный бухгалтер с 2013 по 2020 годы незаконно перечисляла на свой карточный счет фиктивную заработную плату на общую сумму более 50 млн тенге бюджетных средств, тем самым причинила материальный ущерб государственному учреждению в особо крупном размере.

Приговором суда экс-главный бухгалтер признана виновной по статье 189 части четвертой УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере» с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет.

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#Алматы   #Судебный процесс  
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