В Алматы организациям будут присваивать знак соответствия
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ряду объектов, гарантирующим соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил и норм, будет присвоен знак соответствия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Акимат города Алматы присвоит знак соответствия «Проверено! Здесь чисто и безопасно!» местам размещения, гарантирующим соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил и норм согласно требованиям, изложенным в постановлении главного государственного санитарного врача города», - сообщили в акимате Алматы.
В целях проведения мониторинга была создана рабочая группа в составе представителей акимата Алматы и ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Гостиниц и Ресторанов».
Как сообщили в управлении туризма Алматы, группа начала работу 5 июня.
Гостям и жителям города важна безопасность в сфере оказания услуг. Наличие знака «Проверено! Здесь чисто и безопасно!» станет гарантией безопасности и соблюдения заведением санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил и норм.
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