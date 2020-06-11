В Алматы организациям будут присваивать знак соответствия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ряду объектов, гарантирующим соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил и норм, будет присвоен знак соответствия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимат города Алматы присвоит знак соответствия «Проверено! Здесь чисто и безопасно!» местам размещения, гарантирующим соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил и норм согласно требованиям, изложенным в постановлении главного государственного санитарного врача города», - сообщили в акимате Алматы.

В целях проведения мониторинга была создана рабочая группа в составе представителей акимата Алматы и ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Гостиниц и Ресторанов».

Как сообщили в управлении туризма Алматы, группа начала работу 5 июня.

Гостям и жителям города важна безопасность в сфере оказания услуг. Наличие знака «Проверено! Здесь чисто и безопасно!» станет гарантией безопасности и соблюдения заведением санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил и норм.