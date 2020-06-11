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В Алматы организациям будут присваивать знак соответствия

11 Июня 2020 16:06
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В Алматы организациям будут присваивать знак соответствия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ряду объектов, гарантирующим соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил и норм, будет присвоен знак соответствия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Акимат города Алматы присвоит знак соответствия «Проверено! Здесь чисто и безопасно!» местам размещения, гарантирующим соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил и норм согласно требованиям, изложенным в постановлении главного государственного санитарного врача города», - сообщили в акимате Алматы.

В целях проведения мониторинга была создана рабочая группа в составе представителей акимата Алматы и ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Гостиниц и Ресторанов».

Как сообщили в управлении туризма Алматы, группа начала работу 5 июня.

Гостям и жителям города важна безопасность в сфере оказания услуг. Наличие знака «Проверено! Здесь чисто и безопасно!» станет гарантией безопасности и соблюдения заведением санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил и норм.


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#Алматы   #Общество  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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