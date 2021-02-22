В Алматы определились призеры чемпионата Казахстана по ММА

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 21 февраля в ЦОП «Олимпийский» близ Алматы завершился Чемпионат Казахстана по смешанному боевому единоборству ММА, в котором приняли участие 213 спортсменов со всех регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации ММА.

Соревнования длились четыре дня и проходили в 10 мужских и 6 женских весовых категориях. Республиканское первенство проходило в закрытом формате без зрителей. После долгого «простоя» из-за эпидемиологической ситуации в мире, казахстанские бойцы-любители показали зрелищные и захватывающие поединки.

Триумфатором первого соревновательного дня стал файтер из Алматинской области Еркебулан Бегалыулы, который с легкостью одержал победу в первом поединке и встретился во втором с титулованным чемпионом легчайшей весовой категории до 61,2 кг из Атырау. Олжас Молдагалиев – мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион Казахстана, двукратный чемпион Азии и вице-чемпион мира по ММА. Молдагалиев весь поединок навязывал оппоненту свой ход боя, но в конце третьего раунда молодому Бегалыулы удалось досрочно завершить схватку техническим нокаутом.

В ¼ финала отличился павлодарский тяжеловес (до 120 кг) Владислав Виноградов, дебютировавший в ММА. Он сокрушительным нокаутом одержал победу в первом же раунде над соперником из Алматы Павлом Дынником.

Сенсационной победой завершился полуфинальный поединок в весовой категории до 77,1 кг между файтером из Акмолинской области Богданом Пшебельским и явным фаворитом весовой категории в полусреднем весе, чемпионом Казахстана и Азии по ММА Айдыном Толепбаевым. На последней минуте третьего раунда Пшебельский выбил из равновесия и нокаутировал чемпиона ударом «хил кик».

Финальные поединки начались среди девушек в весовой категории до 47,6 кг. Удушающим приемом в первом раунде одержала победу алматинка Инас Аширбек. Ее соперница – шымкентская спорстменка Туймегуль Жунис стала серебряным призером.

В противостоянии в весе до 56,7 кг между бойцом из Атырауской области Еруланом Кабдуловым и Багдатом Жубанышем из Актобе, единогласным решением судей одержал победу актюбинский боец. Бронзу завоевали Мамедов Паруар (Шымкент) и Сиражов Бердибек (Атырауская область).

Следущими в октагон вышли финалистки в весовой категории до 52,2 кг Садыкова Нуржамал (Алматинская область) и Жусупова Томирис (Акмолинская область). Техническим нокаутом во втором раунде победила Садыкова Нуржамал. Томирис Жусупова стала серебряной призеркой, почетное третье заняли Айгерим Тореханова из Туркестанской области и Дауренбекова Толкын из Алматинской области.

Из-за снятия бойца из Шымкента в весе до 56,7 кг Ербола Нурбека в связи с травмой, чемпионом в этой весовой категории стал спортсмен из Алматинской области Дастан Жакыпбеков. Атырауский файтер Акылбек Гарифуллин и Абылхан Асылхан из Караганды стали третьими.

В этой же весовой категории среди женщин встретились представительница Туркестанской области Алтынай Мергенбай и Зура Ауелбекова из Алматинской области. Мергенбай финишировала уже первом раунде техническим нокаутом.

В легчайшем весе до 61,2 кг в упорном бою победу над Бегалыулы Еркебуланом единогласным решением судей одержал победу актюбинец Жанибек Тыныштык. Бронзу завоевали Аяжанов Дулат (СКО) и Батырбеков Дулат (Туркестанская область).

Среди женщин в весе до 61,2 кг встретились представительница Алматинской области Айжан Суйдуова и Молдир Аширбекова из Алматы. Решением судей победа досталась Суйдуовой.

В первом раунде финального поединка в полулегком весе удушающим приемом «треугольник» финишировал карагандинец Анатолий Золотых. Серебряным призером стал Бекзат Жасия из Шымкента. Третье место занял Асауулы Амандык (Актюбинская область) и Батырбек Дулат (Туркестанская область).

Среди женщин в данной весовой категории в финале встретились Махамбетова Гульбагыш (Акмолинская область) и Котляревская Антонина (Алматы). Алматинка досрочно завершила поединок техническим нокаутом в первом раунде. Бронзовой призеркой стала Турабай Анель из Жамбылской области.

В легкой весовой категории среди женщин до 70,3 кг представительница ВКО Талшын Жуматаева победила Айжан Абдыкадыр единогласным решением судей. Ермагамбетова Жансая заняла третье место.

В весе до 70,3 кг среди мужчин свой статус действующего чемпиона подтвердил атырауский боец Неймат Асадов, техническим нокаутом победив Ержана Темиржанова из СКО. «Бронзу» завоевали Рустем Кудайбергенов (Жамбылская область) и Арман Алдабергенов (Актюбинская область).

В полусредней весовой категории Пшебельский Богдан отправил в технический нокаут шымкентца Меирхана Шаполатова. Брозовыми медалистами стали Оразалы Алнур из Туркестанской области и Толепбаев Айдын из Актюбинской области.

В весовой категории до 83,9 кг из-за снятия соперника из Нур-Султана Александра Вала ввиду травмы, чемпионом стал Санжар Жаксылыкбаев (Алматинская область). Бронзовыми призерами стали алматинец Нуртас Алимханов и атырауский файтер Рафхат Тохтар.

В полутяжелом весе Мади Досмухаметов из Алматинской области одержал победу над павлодарцем Аликом Домничем. Мамраимов Жарас (Алматинская область) и Джемухаев Сайхан (Павлодарская область) стали обладателями «бронзы».

Финальный бой тяжеловесов до 120 кг прошел между Акбаром Елубайулы (Шымкент) и Константин Черниченко (Акмолинская область) и завершился в пользу бойца из Шымкента. Хатаев Расул (Павлодарская область) и Рахматуллаев Азамат (Мангистауская область) завоевали бронзовую медаль.

В весе свыше 120 кг финальный поединок состоялся между костанайским бойцом Плеховым Денисом и Жиентаевым Талгатом из ЗКО. За 10 секунд до финального гонга, Талгат Жиентаев техническим нокаутом одолел оппонента. Обладателями «бронзы» стали Виноградов Владислав из Павлодарской области и алматинец Беккулы Бекнур.

23 февраля 2021 стартует Чемпионат Казахстана по ММА среди молодежи 18-21 лет.