В Алматы ограничат проезд по улице Курмангазы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ограничат проезд по двум участкам улицы Курмангазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 9 часов 22 мая до 18 часов 23 мая 2021 года движения автотранспорта закроют по северной стороне улицы Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык, а от улицы Зенкова до проспекта Достык – в обоих направлениях.

Временные ограничения связаны с плановой заменой отработавшего свой срок службы магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этих уличных сегментов.

«Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанных участков», - обратились к горожанам в ТОО «Алматинские тепловые сети».