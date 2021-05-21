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В Алматы ограничат проезд по улице Курмангазы

21 Мая 2021 10:53
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В Алматы ограничат проезд по улице Курмангазы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ограничат проезд по двум участкам улицы Курмангазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С 9 часов 22 мая до 18 часов 23 мая 2021 года движения автотранспорта закроют по северной стороне улицы Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык, а от улицы Зенкова до проспекта Достык – в обоих направлениях.

Временные ограничения связаны с плановой заменой отработавшего свой срок службы магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этих уличных сегментов.

«Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанных участков», - обратились к горожанам в ТОО «Алматинские тепловые сети».


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#Алматы   #Транспорт  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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