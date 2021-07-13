17:26, 13 Июль 2021 | GMT +6
В Алматы ограничат проезд по одной из улиц
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на сутки частично ограничат проезд по улице Западный Желтоксан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 21-00 13 июля до 9-00 часов 14 июля 2021 года будет ограничено движение автотранспорта по восточной стороне улицы Западный Желтоксан (в северном направлении) от улицы Ганди до улицы Тимирязева», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».
Временные ограничения вводятся для безопасности во время проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью указанного уличного сегмента.
Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка, добавили в компании.