В Алматы ограничат посещение туристических мест, детских площадок и парков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ограничат посещение туристических мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ограничиваем посещение мест массового скопления граждан, в том числе, часто посещаемых мест, улиц, для пеших прогулок, парков, скверов, а также площадей, детских и спортивных площадок, туристических мест: Медео, Көк-Тобе, Шымбулак, набережные озера Сайран, реки Есентай, терренкура», - сказал в ходе онлайн-брифинга главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что жителям рекомендуется находиться дома, особенно лицам старше 65 лет.

Напомним, в Казахстане усилят ограничительные меры на период выходных дней — 20-21 июня.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города на фоне усиления ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.

В выходные дни будет приостановлена деятельность ряда объектов с высокой степенью риска распространения коронавирусной инфекции.







