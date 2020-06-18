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В Алматы ограничат посещение туристических мест, детских площадок и парков

18 Июня 2020 17:06
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В Алматы ограничат посещение туристических мест, детских площадок и парков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ограничат посещение туристических мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы ограничиваем посещение мест массового скопления граждан, в том числе, часто посещаемых мест, улиц, для пеших прогулок, парков, скверов, а также площадей, детских и спортивных площадок, туристических мест: Медео, Көк-Тобе, Шымбулак, набережные озера Сайран, реки Есентай, терренкура», - сказал в ходе онлайн-брифинга главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что жителям рекомендуется находиться дома, особенно лицам старше 65 лет.

Напомним, в Казахстане усилят ограничительные меры на период выходных дней — 20-21 июня.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города на фоне усиления ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.

В выходные дни будет приостановлена деятельность ряда объектов с высокой степенью риска распространения коронавирусной инфекции.




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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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