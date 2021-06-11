В Алматы ограничат движение по перекрестку улиц Сатпаева- Наурызбай батыра

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на день ограничат движение по перекрестку улиц Сатпаева и Наурызбай батыра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 9 до 20 часов 12 июня 2021 года в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Сатпаева и Наурызбай батыра в восточном направлении. Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Горожан попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.



