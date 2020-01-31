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В Алматы обсудили участие города в мероприятиях по празднованию 75-летия ООН

31 Января 2020 20:27
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В Алматы обсудили участие города в мероприятиях по празднованию 75-летия ООН

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Участие Алматы в мероприятиях по празднованию 75-летия ООН обсудил аким мегаполиса с заместителем генерального секретаря организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С заместителем генерального секретаря ООН, специальным советником Фабрицио Хохшильдом обсудили вопросы цифровизации в условиях урбанизации Алматы и участия города в мероприятиях по празднованию 75-летнего юбилея ООН», - написал Бакытжан Сагинтаев в своем Twitter.

Напомним, в Алматы прошел форум «Цифровое будущее глобальной экономики», на котором Фабрицио Хохшильд стал одним из спикеров.



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Ключевые слова: ООН, Алматы, Акимат,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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