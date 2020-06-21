В Алматы обработали 44 рынка, дезинфекция продолжается

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы продолжаются масштабная дезинфекция мест массового посещения горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За первый день было продезинфицировано 469 объекта, задействовано 75 единиц техники и 194 дезинфекторов. Были обработаны в Алатауском районе — 8 рынков, 11 торговых центров, 5 фитнес- центров, 2 сквера.

В Алмалинском районе — 6 рынков, 22 торговых центра, 27 фитнес-центров, 4 стадиона, 1 парк, 22 сквера, 10 пешеходных зон, 2 набережные, 11 подземных и 1 надземный переход, 6 детских и спортивных площадок вдоль улиц.

В Ауэзовском районе — 4 рынка, 34 торговых центра, 32 фитнес-центра, 1 парк, 11 скверов, 1 набережная, 1 пешеходная зона.

В Бостандыкском районе — 14 торговых центров, 7 супермаркетов, 50 фитнес-центров, 3 парка,1 сквер, 1 бульвар, 2 набережные.

В Жетысуском районе — 16 рынков, 9 торговых центров, 6 супермаркетов, 15 фитнес-центров, 1 парк.

В Медеуском районе — 2 рынка, 19 торговых центров, 31 фитнес-центров, 2 парка, 16 скверов, 7 бульваров.

В Наурызбайском районе — 2 рынка, 2 торговых центра, 3 фитнес-центра, 1 парк, 1 сквер, 3 детских и спортивных площадок, 2 зеленые зоны.

В Турксибском районе — 6 рынков, 10 фитнес-центров, 3 парка, 11 скверов, 1 набережная.

Напомним, в связи с усилением карантинных мер в Алматы 20-21 июня и закрытием торговых центров, рынков, парков, скверов и других общественных мест массового скопления населения, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, запланированы работы по массовой дезинфекции.