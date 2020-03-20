В Алматы обновили номера горячей линии для горожан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В акимате Алматы представили обновленный список номеров горячей линии, куда горожане могут обратиться по различным вопросам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Позвонив на нижеперечисленные номера, можно обратиться по следующим направлениям:

- вопросы предпринимательства (поставка товаров и сырья в город, функционирование торговых объектов и рынков);

- вопросы необоснованного завышения цен на продовольственные товары;

- справочная информацич по поставке масок в аптеки и жалобам в случае необоснованного завышения цен в указанных объектах (согласно списку аптек, определенному акиматом Алматы);

Список номеров:

+7 (727) 225 1079

+7 775 882 5539

+7 775 882 5620

+7 775 882 5312

+7 775 882 5732

+7 775 882 5546

+7 775 882 5649

+7 775 882 5392

+7 775 882 5494

+7 775 882 5578

+7 775 882 5672

+7 775 882 5723

+7 775 882 5708

+7 775 882 5416

+7 775 882 5602

Номера телефонов действительны только для жителей города Алматы.

Также в акимате сообщили, что ранее опубликованные в средствах массовой информации и распространяемые в социальных сетях номера телефонов более не действительны.