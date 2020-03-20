В Алматы обновили номера горячей линии для горожан
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В акимате Алматы представили обновленный список номеров горячей линии, куда горожане могут обратиться по различным вопросам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Позвонив на нижеперечисленные номера, можно обратиться по следующим направлениям:
- вопросы предпринимательства (поставка товаров и сырья в город, функционирование торговых объектов и рынков);
- вопросы необоснованного завышения цен на продовольственные товары;
- справочная информацич по поставке масок в аптеки и жалобам в случае необоснованного завышения цен в указанных объектах (согласно списку аптек, определенному акиматом Алматы);
Список номеров:
+7 (727) 225 1079
+7 775 882 5539
+7 775 882 5620
+7 775 882 5312
+7 775 882 5732
+7 775 882 5546
+7 775 882 5649
+7 775 882 5392
+7 775 882 5494
+7 775 882 5578
+7 775 882 5672
+7 775 882 5723
+7 775 882 5708
+7 775 882 5416
+7 775 882 5602
Номера телефонов действительны только для жителей города Алматы.
Также в акимате сообщили, что ранее опубликованные в средствах массовой информации и распространяемые в социальных сетях номера телефонов более не действительны.
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