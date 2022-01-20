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В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков

20 Января 2022 12:49
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В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков. Информация по обнаружению мест захоронений погибших боевиков подтверждена официальными органами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал @almatyapat.

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«Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков», - сообщила представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

Напомним, по сообщению начальника ДП Алматы Каната Таймерденова, стало известно, что во время беспорядков было совершено порядка семи нападений на морг, и 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами.

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#Алматы   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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