В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков. Информация по обнаружению мест захоронений погибших боевиков подтверждена официальными органами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал @almatyapat.

«Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков», - сообщила представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

Напомним, по сообщению начальника ДП Алматы Каната Таймерденова, стало известно, что во время беспорядков было совершено порядка семи нападений на морг, и 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами.