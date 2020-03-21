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В Алматы обменные пункты изменят время работы

21 Марта 2020 09:12
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В Алматы обменные пункты изменят время работы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Обменные пункты в Алматы изменят время работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Решением регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Алматы ограничивается время работы обменных пунктов города. С 21 по 25 марта 2020 года все обменные пункты, в том числе банков второго уровня, переходят на режим работы с 10:00 до 16:00 часов», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 21-25 марта столичные обменники также будут работать с 10:00 до 16:00 часов.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.


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Ключевые слова: Банки, Алматы, Коронавирус,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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