В Алматы нетрезвый мужчина угнал чужую «девятку» и сжег ее

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Турксибском районе города Алматы местный житель оставил свое авто у магазина, а ключи – в замке зажигания. Этим и воспользовался 26-летний мужчина, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомашину «ВАЗ». Спустя несколько часов машина была обнаружена сожженной в логу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на polisia.kz.

- Мы установили, что предварительно авто разукомплектовали. Злоумышленник завладел двигателем, аккумулятором и другими запчастями, которые представляют хоть какую-то ценность. Подозреваемого вычислили практически сразу. Задержали. Сейчас он находится под стражей. Действия фигуранта квалифицированы по ст.188 УК РК, – сообщил начальник отдела полиции при УП Турксибского района Ерлан Аянбаев.

Снятые с транспортного средства запчасти уже вернули истинному владельцу.

– По сути, это машина старая. Могли бы и не искать… Вообще, я не ожидал, честно, не то, что быстро ее найдут, а то, что ее вообще найдут. Нашли тех, кто это сделал. Главное – их поймали, и больше никто не пострадает от рук этих хулиганов. Хочу сказать полицейским спасибо за то, что отреагировали очень быстро, за то, что работают очень хорошо. Мне понравилось, как они работают. Я хотел бы чисто от себя сказать им огромное спасибо, – отметил, в свою очередь, владелец угнанного авто.

В полиции, вместе с тем, отметили, что с начала года сократилось количество угонов транспортных средств в 2,1 раза. Раскрываемость этого вида преступлений составляет 90,4%.



