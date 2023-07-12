В Алматы назвали самые частые правонарушения в области налогообложения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По данным Департамента госдоходов, с начала года по Алматы составлено 14 260 административных материалов, из них 2570 извещения, остальные административные протокола и постановления, передает МИА «Казинформ».

Об этом в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций Алматы рассказал руководитель Юридического управления Департамента государственных доходов по городу Алматы Абылай Мекебаев.

По данным Департамента с начала года по Алматы составлено 14 260 административных материалов, из них 2570 извещения, остальные административные протокола и постановления. При этом, наиболее частые правонарушения в области налогообложения совершается по статьям Кодекса об административных правонарушениях:

- непредставление налоговой отчетности в срок по ст. 272;

- нарушение в области пенсионного обеспечения, обязательного социального страхования, обязательном социальном медицинском страховании (а именно, неисполнение либо ненадлежащее исполнение плательщиком обязанностей по отчислению и (или) взносов) по ст. 91,92,92-1;

- занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет) выявляется по результатам проверки по ст. 278;

- сокрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности по ст. 275;

- нарушение срока постановки на регистрационный учет в органе государственных доходов по ст. 269.

«Большинство административных штрафов не оплачиваются, остаются неуплаченными те штрафы, которые вызваны по результатам проверки. Также по социальным платежам, по 278 статье Кодекса об Административных правонарушениях. Также по ст. 91-92-92-1, это те категории штрафов, к которым частично добавляется 275 статья – сокрытие объектов налогообложения. Это те статьи, по которым наиболее часто возникают проблемы по уплате. Меры взыскания применяются органом государственных доходов самостоятельно, без обращения в органы исполнительного производства», - рассказал А. Мекебаев.

Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются (ст.802):

- непосредственное обнаружение уполномоченным должностным лицом факта совершения административного правонарушения с учетом положений части третьей настоящей статьи;

- материалы, поступившие из правоохранительных органов, а также других государственных органов, органов местного самоуправления;

- сообщения или заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации;

- показания специальных автоматизированных измерительных средств, а также сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств и приборов наблюдения, в том числе работающих в автоматическом режиме и фиксирующих совершение административного правонарушения в сфере автомобильного транспорта и безопасности дорожного движения посредством фото-, видеосъемки дорожной ситуации, определения скорости и направления движения транспортного средства, действий других участников дорожного движения;

- показания контрольно-измерительной аппаратуры и (или) средств радиотехнического контроля.

Протокол об административном правонарушении составляется в письменной форме уполномоченным на то должностным лицом. Наряду с письменной формой может быть использована электронная форма протокола об административном правонарушении.

«При рассмотрении дела об адм.правонарушении привлекаемое лицо вправе иметь защитника, а защитник – это лицо, осуществляющее в установленном законом порядке защиту прав и интересов лица, привлекаемого к административной ответственности, и оказывающее ему юридическую помощь. В качестве защитников участвуют адвокаты», - добавил спикер.

Наряду с адвокатами в качестве защитников допускаются супруг/супруга, близкие родственники или законные представители лица, привлекаемого к административной ответственности. Иностранные адвокаты допускаются к участию в деле в качестве защитников, если это предусмотрено международным договором Республики Казахстан с соответствующим государством на взаимной основе, в порядке, определяемом законодательством.