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В Алматы назначен новый руководитель Департамента государственных доходов
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агжигит Бекбердиев назначен новым руководителем Департамента государственных доходов (ДГД) по городу Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Приказом первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра финансов РК руководителем Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан назначен Бекбердиев Агжигит Лесович», - сообщили в ДГД Алматы.
Агжигит Бекбердиев родился в 1965 году. Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1989 году. В различные годы руководил деятельностью районных налоговых органов Алматы и департамента области.
С 2014 года занимал должность руководителя управления государственных доходов по Алмалинскому району города Алматы.
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