В Алматы наладили производство защитных средств и тестов на коронавирус
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Минздрав РК прорабатывает вопрос производства отечественными предприятиями средств индивидуальной защиты и тест-систем для диагностики COVID-19. Сегодня вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова в ходе рабочей поездки в Алматы посетила предприятия, которые наладили производство масок, защитных костюмов и тест-систем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Людмила Бюрабекова ознакомилась с реализацией проекта ТОО «Каз-Диа-Тест» и будущей продукцией завода. В ходе рабочего визита вице-министра руководство ТОО «Каз-Диа-Тест» отметило свою готовность к тесному сотрудничеству с Министерством здравоохранения.
Следует отметить, что завод по производству экспресс-тестов обладает ускоренным запуском первичного цикла производства с локализацией до 50%. Также предусматривается запуск полного цикла производства нового завода на территории Индустриальной зоны Алатауского района города Алматы по диагностике ВИЧ, гепатитов В и С и других инфекций.
Кроме того, Людмила Бюрабекова посетила и другие фармацевтические заводы, а именно ТОО «Dolce», ТОО «Julduz Kenan Co, LTD» и ТОО «Диамед».
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