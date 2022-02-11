В Алматы награждены выдающиеся деятели культуры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы министр культуры и спорта вручил государственные стипендии в области культуры за 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Стипендии присуждаются ежегодно Указом Главы государства в целях поддержки творческих работников за вклад в сохранение и развитие культурной сферы страны.

В текущем году государственными стипендиями отмечены 74 деятеля литературы и искусства. Среди стипендиатов такие мэтры, как Олжас Сулейменов, Дулат Исабеков, Софы Сматаев, Акуштап Бактыгереева, Асанали Ашимов, Сабит Досанов, Бибигуль Тулегенова, Юрий Померанцев, Досхан Жолжаксынов и др.

Государственная поддержка также оказана молодым дарованиям, в числе которых Рухия Байдукенова, Бейбіт Сарыбай, Калыкова Саида, Ержан Максим, Наурыз Ернат, Темирлан Олжабай и другие.

Открывая церемонию, министр тепло поздравил присутствующих, отметив, что вручение государственных стипендий является признанием их ценного вклада в развитие казахстанской культуры. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день все более возрастает роль творческой интеллигенции в деле культивирования в обществе конструктивных ценностных установок, особенно в молодежной среде.

Вместе с тем было отмечено, что 2022 год является знаковым для отечественной культуры ввиду предстоящего празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова, 125-летия Мухтара Ауезова, 100-летий Азильхана Нуршайыкова и Розы Баглановой.

В завершение встречи Даурен Абаев пожелал участникам церемонии крепкого здоровья, творческих успехов и семейного благополучия.