В Алматы наградили курсантов, задержавших мужчину с гранатой
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Приказом министра обороны РК двое курсантов Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи награждены ведомственной медалью «Ел қорғаны» ІІ степени за профессионализм, проявленный в ходе несения службы по обеспечению режима ЧП В Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Во время действия чрезвычайного положения мы привлекались к пешему патрулированию улиц города совместно с сотрудниками полиции и помогли задержать неизвестного с гранатой. Мы не считаем это героизмом, так как это - долг каждого гражданина страны. А мы всегда готовы защищать свою страну», - отметил один из курсантов Ерсултан Болат.
Инцидент произошел в начале апреля этого года. Курсанты Ерсултан Болат и Азат Смаил находились на маршруте патрулирования городских улиц, когда к ним обратился молодой человек, увидевший двоих неизвестных мужчин с гранатой. Курсанты попытались установить личности неизвестных. Однако, вместо того, чтобы представить документы, последние бросились бежать.
В результате нарушители были задержаны и переданы полиции. У одного из задержанных изъята граната. Как оказалось, ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.
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