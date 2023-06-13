В Алматы начат ремонт на проспектах Аль-Фараби и Абая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начат средний ремонт проспекта Аль-Фараби. По плану отремонтируют 9 км дороги от ул. Аскарова до пр. Достык. С 6 июня на проспекте также ведется реконструкция моста через реку Есентай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

По проекту здесь построят два велопешеходных моста. Сейчас переустраивают инженерные сети, также для создания объезда ведутся работы на разделительной полосе.

Кроме того, начат средний ремонт по проспекту Абая от пр. Достык до ул. Тлендиева.

Предыдущий средний ремонт дорог на участках пр. Аль-Фараби проводился в 2010-м, а по пр. Абая - в 2012 году.

Обследование выявило на участках наличие ям, провалов, трещин и шелушения. На этом основании было принято решение включить проспекты в план среднего ремонта.

Средний ремонт магистральных улиц планируется завершить до начала учебного года.

Для удобства горожан улицы будут перекрываться частично. Управление городской мобильности просит алматинцев корректировать свой маршрут заранее и приносит извинения за доставленные неудобства.