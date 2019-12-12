+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 1 °С
USD 386.30 EUR 428.14
RUB 6.08 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы начался суд над Жомартом Ертаевым

12 Декабря 2019 12:33
Поделиться:
В Алматы начался суд над Жомартом Ертаевым

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алмалинском районном суде Алматы начались предварительные слушания по делу Жомарта Ертаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Руководитель службы внутреннего аудита акимата Шымкента осужден за мошенничество
Осужден судмедэксперт за ложное заключение о смерти в Алматинской области Столичного бизнесмена осудили за продажу арендованной земли На 21 год лишения свободы осудили мужчину за убийство женщины и ребенка в СКО

Суд проходит в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы. Председательствует судья Роман Селицкий.

На скамье подсудимых 37 человек. На предварительных слушаниях будут рассмотрены ходатайства подсудимых.

В постановлении о назначении предварительного слушания говорится, что на предварительное слушание подлежат вызову прокурор, защитники, подсудимые, представитель потерпевшего.

«Меру пресечения в отношении подсудимых Ибрагима Б., Садыкова А.А., Жумабаева Н.М., Едигенева Д.Б., Ертаева Ж.Ж., Игильмана А.М., Кусаинова А.Б., Туғанбая Д.С., Батурбаева Р.М. в виде содержание под стражей, оставить без изменения, и продлить до 28 мая 2020 года.

В отношении остальных подсудимых вопрос об изменении меры пресечения решить по результатам предварительного слушания», - отмечается в постановлении.

Напомним, Жомарт Ертаев был задержан в мае 2018 года в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. По информации МВД РК, Ертаев находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.

Так, будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», он якобы пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 млн долларов США, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств.

Вместе с Жомартом Ертаевым в хищении подозреваются 54 лица, из них 41 топ-менеджер и рядовые работники банка.

Напомним, в марте этого года сотрудниками Генеральной прокуратуры Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован из Российской Федерации Жомарт Ертаев. Он был водворен в следственный изолятор города Астаны.

Также в Казахстан были экстрадированы Ибрагим Б., Мажинов И., Туганбай Д., Едигенев Д., Мамырбеков А., Шарипов Т. и другие.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Суды,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив