В Алматы начался суд над Жомартом Ертаевым

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алмалинском районном суде Алматы начались предварительные слушания по делу Жомарта Ертаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Суд проходит в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы. Председательствует судья Роман Селицкий.

На скамье подсудимых 37 человек. На предварительных слушаниях будут рассмотрены ходатайства подсудимых.

В постановлении о назначении предварительного слушания говорится, что на предварительное слушание подлежат вызову прокурор, защитники, подсудимые, представитель потерпевшего.

«Меру пресечения в отношении подсудимых Ибрагима Б., Садыкова А.А., Жумабаева Н.М., Едигенева Д.Б., Ертаева Ж.Ж., Игильмана А.М., Кусаинова А.Б., Туғанбая Д.С., Батурбаева Р.М. в виде содержание под стражей, оставить без изменения, и продлить до 28 мая 2020 года.

В отношении остальных подсудимых вопрос об изменении меры пресечения решить по результатам предварительного слушания», - отмечается в постановлении.

Напомним, Жомарт Ертаев был задержан в мае 2018 года в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. По информации МВД РК, Ертаев находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.

Так, будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», он якобы пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 млн долларов США, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств.

Вместе с Жомартом Ертаевым в хищении подозреваются 54 лица, из них 41 топ-менеджер и рядовые работники банка.

Напомним, в марте этого года сотрудниками Генеральной прокуратуры Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован из Российской Федерации Жомарт Ертаев. Он был водворен в следственный изолятор города Астаны.

Также в Казахстан были экстрадированы Ибрагим Б., Мажинов И., Туганбай Д., Едигенев Д., Мамырбеков А., Шарипов Т. и другие.