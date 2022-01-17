В Алматы начался прием незаконно хранящегося оружия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В Алматы стартовал прием незаконно хранящегося оружия. Об этом сообщили в департаменте полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции, гражданам, хранящим у себя незаконное оружие, предоставляется возможность добровольно сдать его в ближайшее управление полиции.

При этом, в соответствии со статье 287 УПК РК, лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности.

«Если вы располагаете какой-либо информацией о похищенном оружии, боеприпасах и специальных средствах, просим вас позвонить на пульт «102». Анонимность гарантируется«,- говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что граждане, не сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в добровольном порядке, при его обнаружении будут привлечены к уголовной ответственности.

По интересующим вопросам вы можете обращаться по следующим номерам телефонов: 8-747-333-91-60, 8-777-346-44-77.