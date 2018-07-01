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В Алматы началось предварительное слушание по делу семьи Храпуновых

26 Июля 2018 09:01 510
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В Алматы началось предварительное слушание по делу семьи Храпуновых

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось предварительное слушание по делу супругов Храпуновых, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

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Согласно постановлению суда, подсудимыми по делу кроме Виктора и Лейлы Храпуновых, проходят Куандык Бискультанов, Алтай Касымов, Яков Заяц, Абай Сапаров, Серик Есмуканов, Айяр Ильясов, Айнакуль Садыкбаева, Абдул-Газиз Мукашев, Абылайхан Карымсаков, Габиден Кайымсултанов. Некоторые из фигурантов дела в разное время работали в структуре акимата Алматы.


В Алматы началось предварительное слушание по делу семьи ХрапуновыхСупругов Храпуновых обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой. Как отмечается, причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов.


В Алматы началось предварительное слушание по делу семьи ХрапуновыхПодсудимым Виктору Храпунову, Лейле Храпуновой и Айяру Ильясову заочно избрана мера пресечения в виде ареста (содержание под стражей). В отношении других фигурантов дела мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судебное разбирательство проходит под председательством судьи Касыма Калмагамбетова. На предварительное слушание были вызваны государственный обвинитель, защитники подсудимых, потерпевших.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Суды,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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