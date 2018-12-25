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В Алматы начались слушания по делу Дениса Тена

25 Декабря 2018 10:26 154
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В Алматы начались слушания по делу Дениса Тена

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начались предварительные слушания по делу об убийстве знаменитого фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Процесс проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.
В Алматы начались слушания по делу Дениса Тена 

На предварительных слушаниях будет рассматриваться вопрос, есть ли основания для назначения главного судебного разбирательства, а также слушание ходатайств сторон. 

По делу об убийстве известного фигуриста проходят три человека: Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева.

Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову предъявлены обвинения по статьям «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговор» и «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Жанар Толыбаева подозревается в недонесении о преступлении. Всего в уголовном деле 38 томов.

Напомним,  что известный казахстанский фигурист Денис Тен был убит 19 июля 2018года в Алматы. Спортсмен получил смертельное ранение, нанесенное автоворами.

 

 

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Ключевые слова: судебный процесс, Алматы, Денис Тен,
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Автор:

Гульзат Сахова

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