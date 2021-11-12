В Алматы началась вакцинация подростков препаратом Pfizer

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы началась вакцинация несовершеннолетних. Об этом в ходе пресс-конференции «Об эпидемиологической ситуации по КВИ, ОРВИ и гриппу, а также о ходе вакцинации и сроках ревакцинации» рассказала заместитель Управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый этап вакцинации несовершеннолетних начался в медицинских учреждениях. Со следующей недели мы уже готовы вакцинировать в школах. Была проведена большая работа совместно со школами. На сегодняшний день у нас в городе 1 619 детей с 12 до 18 лет согласны вакцинироваться. Определенные есть списки с согласиями родителей. Если не будет согласия родителей, мы должны будем созвониться и спросить согласие родителей»,- рассказала заместитель Управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали.

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Жандарбек Бекшин отметил, что родители по желанию смогут участвовать при вакцинации своего ребенка.

«Это очень серьезное мероприятие. Если родители желают участвовать при вакцинации, то это возможно. Стоит отметить, что прививочные пункты в поликлиниках будут работать и в выходные дни. В будущем будут доступны также и в медицинских пунктах школ»,- уточнил он.

Как известно, вакцина Pfizer, одобренная Всемирной Организацией Здравоохранения, была поставлена в страну. В рамках подписанного ранее соглашения было закуплено 4 млн доз вакцины Comirnaty Pfizer/BioNTech. На сегодняшний день ведутся работы по распределению по поликлиникам.

Ранее мы рассказывали, как правильно прививаться вакциной Pfizer, каким категориям граждан она рекомендована и какие побочные эффекты могут возникнуть.