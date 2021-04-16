В Алматы началась противоклещевая обработка
«На территории города с 12 апреля текущего года начат 1 тур противоклещевой обработки, которая проводится ежегодно. Будут охвачены 9 лесных парков и 136 городских парков, скверов общей площадью 2402,54 га. Обработка будет проводиться согласно графика с 12 апреля до 4 мая 2021 года с учетом погодных условий (в сухую, не дождливую погоду). Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами, обработки проводятся в 2 тура (апрель-май, июнь)», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.
По состоянию на 14 апреля 2021г. площадь обработанных участков составила 497,630 га, в том числе:
- в парках и скверах Алатауского района - 2,930 га;
- в парках и скверах Алмалинского района – 46,700 га;
- в природном парке «Медеу» на 8 участках – 448,000 га (обработка продолжается).
Дезинсекционные мероприятия проводятся филиалом РГП на ПХВ «Центр дезинфекции по Алматы» под непосредственным контролем специалистов санитарно-эпидемиологического контроля города. Сформированные дезбригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты.
Для проведения противоклещевых обработок используется инсекто-акарицидный препарат «Циперметрин». Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществом (4 класс). Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных, заверили в департаменте.
Обработки, в основном, проводятся в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительными надписями «Проводится противоклещевая обработка!».
Горожанам необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстояние, не исключающее попадание на кожу или одежду раствора противоклещевого препарата;
- также не позволять домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препаратов;
- после проведения обработки в течении 40 дней не собирать и не использовать грибы, травы или ягоды с обработанного участка.
Напоминаем, что клещевой энцефалит – это острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания могут быть от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.
Территория Алматы и прилегающие территории Алматинской области являются эндемичными зонами, где распространены иксодовые клещи, являющиеся переносчиками клещевого энцефалита.