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    В Алматы на тектонических разломах расположено более 1100 зданий

    21 Апреля 2023, 12:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы расположен в зоне повышенной сейсмической активности - 9-10 баллов. По территории города проходят 27 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности. Об этом в ходе утверждения нового генплана перед депутатами маслихата сообщил заместитель акима мегаполиса Аскар Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным замакима, ежегодно, только в радиусе 90 км от Алматы, происходят до 200-300, а в непосредственной близости от него (до 30 км) – 50-100 слабых толчков. С начала 2023 года зарегистрировано 44 землетрясение. Наиболее ощутимым для горожан стало третье землетрясение интенсивностью 2-3 балла.

    «В период 2017-2018 годов АО «КазНИИСА» проведена паспортизация 10 158 объектов города на предмет сейсмостойкости. В результате выявлено, что 3087 объектов признаны несейсмостойкими - это 2339 многоквартирных жилых домов и 1,4 тысячи соцобъектов. В зонах тектонических разломов расположено 1116 объектов. Сейсмостойких – 754, несейсмостойких – 362», - отметил Аскар Амрин.

    В целях сейсмической безопасности акиматом приняты меры по запрету застройки выше проспекта Аль-Фараби не более 3 этажей, выше проспекта Абая - не более 9 этажей (южнее Аль-Фараби не более 15 метров, южнее Абая и севернее Аль-Фараби - не более 35 метров до верха парапета).

    Спикер также добавил, что со второго полугодия текущего года планируется провести новый сейсмоаудит 16,7 тысячи объектов города. По итогам данной паспортизации будет разработана новая карта рисков, отражающая статус наиболее опасных и безопасных объектов города, а также План действий по управлению рисками землетрясений, организации предупреждения последствий землетрясений, сейсмоусилению зданий и ужесточению нормативов сейсмостойкости.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность Землетрясение
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