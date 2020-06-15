В Алматы на озере Сайран спасли гражданина Афганистана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинские спасатели продолжают обеспечивать безопасность на водоемах города, на выходных был спасен гражданин Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в ДЧС, несмотря на карантин, жаркая погода сохраняется и с каждым днем желающих окунуться в прохладной воде становится все больше. Для алматинских спасателей это означает, приложить максимум усилий по обеспечению безопасности купания – это профилактические меры, рейды, акции безопасности для привлечения внимания к бдительности купающихся.

К примеру, в субботу в крупных супермаркетах Алатауского района сотрудниками ЧС организована акция «Лето без ЧС!». Каждому посетителю у кассы супермаркета, при выдаче товарных чеков вручались памятки «Правила безопасности на водоемах».

При этом во всех районах города патрули ЧС, полиции, Нацгвардии, волонтеров пресекали купания в местах, несанкционированных для отдыха. Так во время рейда в акваториях Жетысуского района по реке Есентай и прудах в мкр Кемел, патруль выявил детей, находящихся у воды без сопровождения взрослых они купались в неположенном месте. С ними была проведена профилактическая беседа.

В Ауэзовском районе несли дежурство спасатели Службы спасения. Во время обхода по западному берегу озера Сайран, сотрудниками ОЧС Ауэзовского района совместно с районным инспектором полиции к административной ответственности привлечены 2 женщины 34 и 35 лет. По статье 364 ч.1 «Кодекса РК об административных правонарушениях» за «Нарушение правил общего водопользования» на нарушительниц было составлено два административных протокола. По аналогичной статье привлечен мужчина 1952 г.р. Пожилой мужчина подвергал себя опасности, купаясь в необорудованном месте, прямо под запрещающим знаком.

А в Алмалинском районе, на восточном берегу водоема Сайран, 18-летний Дуйсеш Маргулан стал свидетелем, как в 8 метрах от берега тонет человек.

«Маргулан тут же подплыл к нему и вытащил на берег. Одновременно тонущего человека увидел и сотрудник службы 109 Қозы Буркитбайхан дежуривший на берегу водоема и побежал к нему. В момент, когда парень вытащил на берег пострадавшего, подбежавший спасатель успел оказать ему доврачебную помощь. Выжившим оказался гражданин Афганистана - Ахмади Заман Мухаммад 1977 г.р. Он был доставлен в седьмую ГКБ, состояние стабильное, осложнений нет», - рассказали в ДЧС.

В ДЧС обратились к жителям и гостям Алматы с просьбой:

• не купаться в местах, где установлены знаки «Купание запрещено», не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

• не купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

• не входить в воду детям без сопровождения взрослых;

• не загрязнять и засорять водоемы, не стирать белье, не заправлять топливом, не мыть и не ремонтировать транспортные средства в местах, отведенных для купания, и прилегающих к ним территориях, в том числе выше пляжей по течению до 500 метров.